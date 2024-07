"Il Milan sta cercando di chiudere per il centrocampista Fofana, dopo essersi assicurato Morata, e continua a inseguire Pavlovic. Operazioni condivisibili a patto che siano state concordate con l’allenatore. I rossoneri avevano certamente bisogno di alcuni elementi per completare i reparti, però vale sempre la regola secondo la quale, se pensi di vincere comprando soltanto dei giocatori, sei su una cattiva strada. Le squadre non si fanno mettendo insieme le figurine, ma dando un’identità, uno stile, un gioco a tutto il gruppo. Questo è ciò che mi aspetto da Fonseca. L’Atalanta, quest’anno, ha conquistato l’Europa League senza spendere cifre stratosferiche: è la dimostrazione che il lavoro e le idee, alla lunga, pagano sempre". Queste le parole di Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport.

"Ci si chiede, e i tifosi hanno ragione a porsi l’interrogativo, se il Milan sia già pronto per tentare la scalata verso lo scudetto. Sono sincero: credo che l’Inter sia un po’ più avanti, perché ha appena vinto il titolo e perché lavora con lo stesso allenatore e con lo stesso gruppo da tre anni. Però sono convinto che, se i rossoneri faranno le cose giuste, allora avranno la possibilità di bruciare le tappe e di compiere qualcosa di straordinario", auspica Sacchi.