Prepariamoci insieme a Sassuolo-Inter, match in programma domani pomeriggio. Le ultimissime di formazione alla vigilia della sfida. Spazio anche ai discorsi per i rinnovi di Chivu e Dimarco.

Sezione: Focus / Data: Sab 07 febbraio 2026 alle 11:39
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
