A distanza praticamente di un anno dalla festa per il ritorno nella massima divisione dopo 34 anni di assenza, il Pisa deve salutare subito la Serie A. La formazione di Oscar Hiljemark ha ricevuto questa sera anche il verdetto dell'aritmetica: nell'anticipo del venerdì della 35esima giornata, i toscani sono stati sconfitti per 2-1 dal Lecce, una sconfitta che certitica la retrocessione in cadetteria dei nerazzurri. La partita si decide nella ripresa: vantaggio dei salentini firmato da Lameck Banda al 52esimo, rete alla quale risponde dopo pochi minuti Mehdi Leris che tiene ancora in vita la flebile fiammella della speranza. Spenta però definitivamente da Valid Cheddira che al 65esimo, dopo una splendida cavalcata di Diego Perotti, riceve palla in area e scarica in rete per la sua prima gioia con la maglia giallorossa.

Vittoria preziosissima per la squadra di Eusebio Di Francesco, che mantiene momentaneamente quattro punti di vantaggio sulla Cremonese impegnata lunedì con la Lazio. Con il Pisa, intanto, piange anche l'Hellas Verona, per il quale ora è impossibile afferrare il 17esimo posto, ultimo utile per la salvezza, distante 13 punti con dodici ancora a disposizione: anche per gli scaligeri arriva pertanto la condanna alla retrocessione.