Kristjan Asllani recita da protagonista nella vittoria in trasferta del Besiktas, che nella gara valida per la 32esima giornata della Superlig turca ha superato il Gaziantep vola sulle ali del centrocampista albanese arrivato a gennaio dall'Inter e si impone col punteggio di 2-0. Asllani inizia la sua serata con l'assist vincente per il gol di Tiago Djalò all'ottavo minuto, per poi timbrare personalmente il cartellino su calcio di rigore al 22esimo minuto. Da quando è arrivaot a Istanbul, Kristjan Asllani ha disputato 15 partite ufficiali con la maglia bianconera, realizzando 2 gol e fornendo 3 assist.

Besiktas che attualmente si trova in quarta posizione a quota 59 punti, molto distante dal Galatasaray capolista, e che martedì si giocherà la semifinale di Coppa di Turchia contro il Konyaspor.