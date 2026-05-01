Sembrava essersi smarrito in un tunnel di prestazioni deludenti e mancanza di lucidità, al punto tale che qualcuno aveva anche ipotizzato che la sua esperienza all'Inter fosse ormai giunta al capolinea. E invece, con l'arrivo di aprile Marcus Thuram è improvvisamente rinato ed è tornato a sfoderare sorrisi in quantità industriale, ma soprattutto prestazioni eccellenti e gol pesanti. E anche i numeri collezionati negli ultimi 30 giorni testimoniano la rinascita del giocatore francese: Tikus è infatti stato colui che ha preso parte a più gol nei cinque maggiori campionati europei: sette, con cinque reti e due assist, in 322 minuti di gioco.

Parliamo di una partecipazione ogni 46', ottenendo lo stesso numero di marcature e passaggi vincenti registrato nelle sue precedenti 21 sfide in Serie A, con una media di uno ogni 189 minuti. Proprio nel momento dello slancio finale verso lo Scudetto, Chivu ha ritrovato la felicità e i gol di Thuram, che ora è pronto a spingere i suoi compagni verso il traguardo tricolore.