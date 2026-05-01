Gianni Infantino punta al quarto mandato alla guida della FIFA. Il numero uno del calcio mondiale ha annunciato ufficialmente la propria candidatura per le elezioni del prossimo anno, intervenendo davanti alle 211 federazioni membri durante il Congresso FIFA. Una decisione che, nei fatti, apre già la corsa verso un nuovo quadriennio alla presidenza, forte di un consenso internazionale che appare ampio e strutturato. Questo il messaggio di Infantino rivolto a ttute le Federazioni: "Voglio dirvi innanzitutto che sarò candidato per l’elezione alla presidenza FIFA il prossimo anno. Grazie per il vostro sostegno negli ultimi dieci anni, per il vostro supporto oggi, per il vostro lavoro, i vostri progressi, il vostro amore per il gioco, il vostro impegno e la vostra passione".

Eletto per la prima volta il 26 febbraio 2016 al Congresso straordinario di Zurigo, in Svizzera, Infantino ha poi consolidato la propria posizione con le rielezioni del 2019 e del 2023, entrambe senza opposizione. Sul piano politico-sportivo, Infantino parte con un vantaggio significativo, visto che già sa di poter contare su due blocchi fondamentali del calcio mondiale che gli hanno garantito il loro sostegno: quello africano e quello sudamericano. Durante il Congresso di Vancouver, le 54 federazioni affiliate alla CAF hanno annunciato all’unanimità il sostegno alla sua rielezione per il quadriennio 2027-2031 e la CONMEBOL nei mesi scorsi ha lodato i progressi compiuti proprio da Infantino.