Brutta prestazione e sconfitta meritata per l'Inter contro il Bologna: i nerazzurri perdono 1-2. Ecco chi ha convinto e chi ha deluso.

UP

MOSCONI - Schierato come riferimento in attacco nel tridente appare sin da subito in difficoltà contro la fisicità dei centrali del Bologna. Lui però non demorde e riesce, in un paio di situazioni, anche a rendersi pericoloso, quando viene servito rasoterra in particolare. Niente di che, ma nella brutta giornata dell'Inter spicca.

ZANCHETTA - Il gol dal limite, con la complicità del portiere, edulcora una prestazione da compitino, forse anche qualcosa meno. Lui cerca sempre di dare razionalità al gioco dell'Inter, sbaglia poco, pur senza rischiare mai grandi giocate.

CERPELLETTI - Tanta grinta e tanti chilometri a centrocampo. Manca forse un po' di presenza nel giro palla nerazzurro, ma la posizione di mezzala ne limita la centralità nel gioco dell'Inter. Comunque atteggiamento giusto, da capitano.

DOWN

Mister CARBONE - L'Inter U20 recupera i ragazzi che hanno fatto spola con l'U23 negli scorsi mesi ma non riesce comunque a performare. Brutta prestazione in quella che poteva essere la partita spartiacque in ottica playoff, lanciando i nerazzuri: ora, con questo risultato, la post-season è più lontana. Non convince l'assenza di un centravanti di ruolo (Kukulis?) per contrastare la forza dei difensori del Bologna.

MARELLO - Solita mole considerevole di piazzati battuti e traversoni effettuati, meno preciso del solito però al cross. Da matita blu l'errore con cui sostanzialmente serve l'assist per Toroc. Sotto tono anche lui, in calo fisicamente dopo il periodo ottimo di fine inverno.

ZOUIN - Non si accende praticamente mai, linguaggio del corpo pessimo, troppi errori. Anche per lui è un sabato decisamente da dimenticare. Ancor più grave, se vogliamo, il fatto che arrivi da diverse settimane di U23, in cui comunque aveva fatto vedere buone cose.

TAHO - Errore pesante per modalità e punteggio in occasione dello 0-2, quando, invece di spazzare di prima di destro, cerca di portarsela sul sinistro per andare sul piede forte. Castaldo lo aspetta lì e fa gol a porta vuota. Non ha nemmeno modo di rifarsi, perché all'intervallo esce dal campo per una botta in testa subita in occasione del gol.