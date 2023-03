In vista di Juventus-Inter del 4 aprile, Tuttosport ha intervistato Simone Pepe, ex bianconero. Un altro derby d'Italia si è giocato di recente, al Meazza, con parecchie polemiche per il gol di Kostic. "Bisogna sempre ricordarsi che sono episodi che succedono a tutte le squadre e in tante partite. Fanno parte del calcio, basta non ricamarci sopra", dice Pepe.