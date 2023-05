Christian Panucci, doppio ex di Milan e Inter, va un po' controcorrente. "Se mi spiace non poter giocare questo derby? Onestamente no. Non mi sono mai piaciuti i derby europei tra due squadre dello stesso paese. Non mi ha mai entusiasmato - dice a Tuttosport - anche se questo sarà sicuramente bello, da goderselo tutto. I derby storici si sono sempre risolti alla seconda. Per me la gara di ritorno sarà quella che dirà chi andrà a Istanbul. Milan dal Dna europeo? Assolutamente sì è come il Real Madrid. In Europa il Milan sa trovare tutta la sua identità. È un’arma pericolosa per l’Inter. Adesso che ci sei vuoi vincere, vuoi andare in finale. L’Inter pensa di poter battere il Milan. Il Milan è a casa sua in Europa e andare a giocare la finale per tutti e due i club è tanta roba".

Panucci indica tre giocatori su cui puntare del Milan (Leao, Theo Hernandez e Bennacer) e tre nell'Inter (Dimarco, Barella e Martinez). "Non sono io l’allenatore ma credo faccia giocare Dzeko-Lautaro. Edin ha riposato a Roma. Però anche Lukaku comincia a stare bene ed essere nuovamente decisivo. Sicuramente l’Inter ha più alternative del Milan - risponde l'ex difensore - Le milanesi in finale possono vincere con Real o City? Magari se dopo 5’ di gara ti buttano fuori un giocatore… Il calcio ci ha insegnato che può succedere di tutto, Ma io oggi vedo il City superiore a tutte le altre squadre. Real-City è la vera finale. Sono le due squadre più accreditate ad alzare la coppa. Non sarà semplice per le milanesi riuscire a batterle".