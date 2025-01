Le pagelle di Tuttosport relative a Sparta Praga-Inter partono con il 6,5 per Sommer, che risponde presente contro Birmancevic. In difesa sbaglia troppi palloni Pavard, comunque da 6, meglio De Vrij che si mangia Olatunji e Bastoni che dipinge il pallone per Lautaro: entrambi meritano il 6,5.

A centrocampo altro 6,5 per Dumfries, a cui annullano anche l'ottavo gol stagionale. Voto 6 a Darmian che gli subentra e a Barella, in modalità risparmio energetico. In regia 6,5 ad Asllani, che sta trovando maggiori certezze grazie ai minuti concessi. Stesso voto a Mkhitaryan, mentre arrivano a 6 sia Dimarco che sulla corsia mancina non dorme, sia i subentrati Frattesi e Zielinski.

In attacco 5,5 per Thuram, che non riesce a graffiare, ng per Taremi e 7 per Lautaro, il vero "Toro", autore di un gol da campione. Voto 6,5 per Inzaghi, di cui si sottolinea l'importante ruolino di marcia europeo. Sufficiente Hernandez alla direzione arbitrale.

Nello Sparta Praga bene Birmancevic con il suo 6,5, poi tante insufficienze.