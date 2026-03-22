Aleksandar Kolarov, tecnico in seconda dei nerazzurri, ha parlato ai microfoni di Inter Tv :"Le difficoltà ci sono sempre e nascono anche dall'avversario che sta bene. Il nostro obiettivo era vincere, non ce l'abbiamo fatta e può anche capitare. Ricordiamo che siamo a +6 sugli avversari, dunque il pensiero va a loro. Sicuramente non stiamo vivendo il nostro miglior momento, ma la squadra ha cercato di fare le cose che proviamo in settimana. Ci manca un po' di lucidità e un po' di freschezza fisica.

Come ripartirete dopo la sosta?

"Dopo la sosta ripartiremo dagli obiettivi prefissati. Siamo a un buon punto, vogliamo migliorare il vantaggio".

E' mancata lucidità nella parte centrale della partita...

"All'inizio e alla fine abbiamo fatto le cose che dovevamo, ci è mancata la parte centrale. Ma guardiamo il lato positivo. Un punto oggi non era il piano, ma ce lo teniamo stretto per come è arrivato".