Un gol segnato, un altro negato da David De Gea nel finale. Pio Esposito arriva ai microfoni di DAZN dopo la partita del Franchi per commentare questo pareggio con la Fiorentina.

Quale sentimento ti porti a Coverciano?

“La partita è appena finita, c’è rammarico per l’ultima occasione. Bravo De Gea ad anticipare, forse potevo fare qualcosa di più ma è andata così”.

Sei proprio un bel centravanti. Il secondo gol te lo sei tenuto per la Nazionale?

“Ringrazio Luca Toni per le bellissime parole, per me è sempre stato una fonte d’ispirazione. Speriamo entri giovedì”.

Nella tua esultanza con Barella dopo il gol c’è anche un’Inter che si sta costruendo per le tue caratteristiche, che sono valide anche per la Nazionale.

“Giocatori forti come Nicolò riconoscono le caratteristiche dei compagni. Credo che riempire l’area e colpire di testa sia la mia caratteristica principale e sono contento che la squadra mi fornisca cross preziosi”.

Vuoi mandare un messaggio ai tifosi della Nazionale?

“Sì, dico di mettere da parte il tifo per i club e unirci per il bene dell’Italia. Giovedì c’è la Nazionale ed è la cosa più importante”.