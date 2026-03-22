Un pareggio che appesantisce il clima intorno all’Inter, illusa dal vantaggio lampo di Pio Esposito ma poi imbrigliata dalla Fiorentina che strappa l’1-1 e manda di traverso la serata del Franchi. Questo il primo commento del tecnico in seconda dell’Inter Aleksandar Kolarov ai microfoni di DAZN:

Dicevate che gli ultimi 20 minuti fossero fondamentali, percepivate il pericolo?

“Ho visto come andava la partita sin dall’inizio. Sapevamo che i tre punti per noi erano fondamentali, ma va dato merito alla Fiorentina. Non abbiamo fatto la nostra miglior partita, non è il nostro miglior momento ma siamo ancora a +6 ed è tutto nelle nostre mani”.

In questo momento manca forse un pizzico di cattiveria da parte del vostro gruppo.

“Sì, è una lettura giusta. Ci manca cattiveria e lucidità, forse è per le partite fatte. La squadra non sta vivendo il miglior momento, siamo abituati a vedere un’Inter che stradomina. Ma ripeto, sta a noi chiudere questo campionato”.

Gli attaccanti vi aiutano meno nella gestione del pallone, qual è la sua sensazione sul loro lavoro e la centralità nel gioco?

“Ma sì, per il nostro gioco sono fondamentali perché vogliamo attirare gli avversari e giocare sulle punte per fare male agli avversari. Io vorrei però non parlare solo degli attaccanti: anche dal centrocampo doveva arrivare maggiore qualità nel fraseggio per dare loro la possibilità di fare meglio, ma gli attaccanti ci danno una grande mano in fase offensiva e difensiva”.

La sosta aiuterà per stringere i denti e capire cosa migliorare per il finale di stagione?

“Sì, la sosta farà sempre bene; cercheremo di recuperare qualche giocatore e delle energie. Però voglio dire che con l’Inter tutto sembra dovuto: pareggiare fuori casa ci sta, la Fiorentina non è l’ultima arrivata specie nelle ultime giornate. Io vedo la cosa positiva, però quando si parla di Inter sembra tutto dovuto e tutto facile. Capisco tutto, ma dobbiamo ricordare che l’Inter è avanti di sei punti perché qualche partita l’abbiamo fatta bene”.

Come ha visto i nazionali?

"Credo si stiano preparando per andare a Coverciano, l'importante è che siano tutti sani tranne Bastoni che non era con noi. Faccio loro l'in bocca al lupo".