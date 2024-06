Si salva solo Donnarumma nelle pagelle di Repubblica dopo il tremendo ko azzurro contro la Svizzera. Male anche gli interisti, malissimo Di Lorenzo e Mancini (3!).

5 Bastoni - Vi ricordate Philippe Petit, l’acrobata che camminò su un filo sospeso tra le Torri gemelle? Come lui, Bastoni non può permettersi mezzo errore. Quando capita, è il patatrac. E nelle ultime due partite è capitato davvero troppo spesso.

4 Darmian - In un ruolo non suo. In un modulo non suo. In un modo non suo.

Frattesi sv - Il suo Europeo è durato nei fatti una partita e mezzo. E non si riesce onestamente a capire il perché.

5 Barella - Il più geniale. E nettamente il più impreciso.