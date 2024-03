L'Inter passa a Bologna con una capocciata di Bisseck e proprio il tedesco viene premiato nelle pagelle della Gazzetta dello Sport con la palma del migliore in campo: 7,5 per l'autore del gol bello e pesante. Molto bene - 7 - anche per Sommer (una parata appena, ma importante), Acerbi e Bastoni; 6,5 per Darmian, Calhanoglu e Mkhitaryan.

Giudicate sufficienti le prestazioni di Barella, Carlos Augusto, Thuram, Arnautovic e Frattesi. E veniamo agli insufficienti: 5,5 ad Asllani e Dumfries. Stessa valutazione per Sanchez, indicato dalla rosea come il peggiore: "Non tiene mai palla, sembra un bimbo che si è perso in cortile". Giudizio che appare troppo punitivo.