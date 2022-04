S. Inzaghi (all.) 5 L’Inter parte bene ma non concretizza, non paga la scelta di Correa titolare e i cambi non portano miglioramenti.



Radu 4 Non ha responsabilità sul gol di Arnautovic, nel finale la combina grossa lisciando il pallone e consentendo a Sansone di segnare il gol della vittoria.



Skriniar 6,5 Una sicurezza dietro e appena può accompagna il gioco dei compagni, salva su Arnautovic.



De Vrj 6 Non ha un gran daffare ma a tratti non è impeccabile.



Dimarco 6 Impegna da fuori Skorupski, poi Arnautovic gli salta in testa e buggera lui e Radu. Nel secondo crea tante insidie.



D’Ambrosio (25’ st) 6 Diligente, come sempre.



Dumfries 6 Quando attacca devi stargli appiccicato altrimenti sono dolori, ha una buona occasione di testa ma la spedisce alto.

Darmian (35’ st) sv



Barella 5,5 Lavora tanto, come al solito, ma non è che determini molto.



Sanchez (18’ st) 6 Qualche buona giocata la fabbrica.



Brozovic 6 Costruisce gioco ma Barrow è bravo a schermarlo. E’ l’ultimo a mollare.



Calhanoglu 6,5 Quando ha il pallone tra i piedi devi aspettarti di tutto da lui, è sempre un pericolo per quelli del Bologna.



Gagliardini (35’ st) sv



Perisic 7 Pronti, via, tunnel a Barrow e grande gol di sinistro, con uno come lui non deve distrarti un attimo.



Correa 5,5 Nella seconda parte con un colpo di testa costringe Skorupski a fare una paratona. Tutto qua.



Dzeko (18’ st) 5 Non si fa mai vedere.



L. Martinez 5,5 Medel non lo perde di vista un attimo, manda alto un paio di buoni palloni.