Voti tutto sommato contenuti quelli del Corriere dello Sport per gli interisti dopo il 3-1 alla Cremonese. Barella migliore in campo, mentre spicca l'insufficienza per Handanovic.

S. Inzaghi (all.) 7 Non ha Lukaku, e risparmia all’inizio Lautaro, ma è ugualmente un’Inter concreta, soprattutto in contropiede.

Handanovic 5,5 Ringrazia Pickel che gli spedisce il pallone tra le mani.

Skriniar 6 Quando Okereke lo punta, qualche affanno glielo crea, ma in area di rigore è una diga.

De Vrij 6 Deve mantenere sempre le antenne dritte, visto che la Cremonese attacca sempre con tanti uomini.

Dimarco 6 Sfiora subito il gol su punizione dalla sua mattonella, sempre propositivo.

D’Ambrosio (27’ st) sv Sa sempre quello che deve fare.

Dumfries 6 Difende e riparte a tutta velocità creando continui grattacapi a Quagliata.

Bellanova (35’ st) sv Assicura tanta corsa.

Barella 7,5 Costruisce una grande ripartenza dalla quale nasce il gol di Correa, poi segna un gol straordinario al volo, infine manda in gol Lautaro.

Brozovic 6,5 Coperto a uomo da Escalante, resta sempre un punto di riferimento importante.

Asllani (27’ st) sv Entra bene.

Calhanoglu 7 Disegna l’assist per il gol di Barella, bene, bravo.

Darmian 6 Il solito soldatino che dove lo metti, sta.

Gosens (34’ st) sv Gioca a partita chiusa.

Dzeko 6 Tiro angolato, Radu respinge e gol di Correa. Lavora tanto.

Correa 6,5 Su quel pallone non trattenuto da Radu è il più veloce di tutti e regala all’Inter il gol dell’1-0.

L. Martinez (10’ st) 6,5 Entra e chiude la partita, segnando la rete del 3-0 da grande attaccante.