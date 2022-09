Inzaghi (all.) 4,5 Fase difensiva colabrodo e black out improvviso dopo l’1-0. Contro le grandi la sua Inter fa acqua e mercoledì arriva il Bayern....

Handanovic 5 Il portiere di una grande squadra ogni tanto deve fare una grande parata. A lui non succede più. Onana ora lo insidia.

Skriniar 4,5 Il mercato ha lasciato strascichi nella sua testa. Leao lo mette in crisi quando lo punta ed è spesso fuori posizione. Tutti i gol nascono dalla sua parte. Così non va.

De Vrij 4 Derby da incubo: ha gravi responsabilità sul 2-1 e sul 3-1. Quando la palla passa tra i suoi piedi, la dà sempre indietro. Irriconoscibile.

D’Ambrosio (39’ st) sv Entra per l’assalto finale.

A. Bastoni 4,5 Sul 2-1 sta a guardare e quando c’è da difendere, fatica. Era reduce dalla febbre, ma perché non chiude più come prima?

Dimarco (18’ st) 6,5 Si piazza nei tre di difesa e spinge dando la carica.

Dumfries 5,5 Inizia alto e squilibra la squadra non aiutando su Leao. Un po’ colpa di Inzaghi, un po’ sua. Prova a spingere, ma non basta

Barella 5 Pile scariche, tante proteste e poca concretezza: dopo la prestazione super con la Cremonese, fuori giri come all’Olimpico.

Mkhitaryan (18’ st) 6 Mette il piede nell’azione del 2-3. Peccato che a livello fisico abbia una marcia in meno rispetto agli altri.

Brozovic 6,5 Gol a parte, in mezzo è il migliore per continuità e lucidità in entrambe le fasi. Gioca palloni, contrasta, cerca di scuotere i compagni.

Calhanoglu 4,5 La palla persa da cui nasce l’1-1 è terribile. Sovrastato, non lascia traccia in positivo, eccezion fatta per un bel tiro nel finale.

Darmian 6,5 Dalla sua parte il Diavolo non sfonda e anzi è lui ad attaccare pericolosamente.

Gosens (39’ st) sv Pochi minuti, niente spunti.

L. Martinez 6 Importante nell’azione dell’1-0, rimane a lungo senza rifornimenti, ma di testa va a un passo dal 3-3.

Correa 5,5 Arretra per legare il gioco e creare problemi. Suo l’assist per il vantaggio, poi però va in letargo.

Dzeko (18’ st) 7 Cambia volto all’attacco e suona la carica. Segna un gol, va vicino a un altro e contro di lui la difesa del Milan soffre.