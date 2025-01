Voti stiracchiati per gli interisti sul Corriere dello Sport nonostante il successo meritato sul campo del Venezia. Spicca il 7 a Darmian, mentre non arrivano al 6 Frattesi e Thuram. Bene Barella e Asllani.

S. Inzaghi (all.) 6,5 La reazione dopo la sconfitta in Supercoppa c’è, nonostante l’emergenza. Ma la colpa, non banale, resta non aver chiuso la partita.

Sommer 6,5 Una sola vera parata, sull’incornata di Doumbia, ma decisiva. Poi dice grazie al palo.

Darmian 7 Pronto a mettere dentro il pallone, sulla respinta di Stankovic. Ma il merito principale è aver fatto saltare i meccanismi difensivi del Venezia, con suo inserimento.

De Vrij 6,5 Bastoni cancella il suo unico errore, che poteva costare caro, però. Chiude e costruisce.

A. Bastoni 6,5 Preziosa la chiusura su Pohjanpalo. Costante appoggio per la manovra. Solo nel finale deve dedicarsi unicamente alla fase difensiva.

Dumfries 6 Da censurare una dormita su Doumbia, che per poco pareggia. Spinge con il fisico, ma le rifiniture non sono impeccabili.

Pavard (31’ st) sv Recupero utile per il futuro.

Barella 6,5 Unico centrocampista titolare in campo, cerca di dare una mano a tutti. Non si distingue per la qualità nelle giocate, ma per la quantità.

Dimarco (38’ st) sv Entra per fare la mezz’ala.

Asllani 6,5 La risposta alle critiche post-Supercoppa è il lancio che innesca il gol vittoria. Prestazione solida, con l’ammonizione come unica macchia.

Frattesi (18’ st) 5,5 Atteggiamento migliore rispetto alla Supercoppa, ma spreca due chance per il raddoppio. E il palo del Venezia nasce da un suo pallone perso, forse con fallo.

Zielinski 6 Utile per il possesso palla. Solo che non alza mai il ritmo, giocando troppo in orizzontale. Diventa regista, con l’uscita Asllani.

Carlos Augusto 6 La verticalizzazione per Frattesi è una perla. Poco spazio per arrivare sul fondo. Grande attenzione in copertura.

Taremi 6 Lavora tanto, abbassandosi e accorciando, lasciando la profondità a Lautaro. Le conclusioni, invece, sono da dimenticare.

Thuram (18’ st) 5,5 Ingresso molle. Non pressa e non aiuta. Meglio, nel finale, quanto riesce a tenere palla.

L. Martinez 6,5 Provoca la rete di Darmian, con un aggancio spettacolare e una stoccata immediata. Ancora una volta resta a secco, ma è vivo e vivace.

Arnautovic (31’ st) sv Non riesce a far salire la squadra.