Anche il Corriere dello Sport boccia la direzione di gara di Marciniak. "Non ha fischiato falli chiari e “corposi”, ne ha sanzionati altri molto più “leggeri”. Non sufficiente dal punto di vista disciplinare: mancano troppi cartellini. Non è piaciuto Marciniak sotto il profilo disciplinare.

Gündogan è stato graziato in almeno due occasioni: al 22’ del primo tempo, quando la acciaccato il piede di Dimarco, con i tacchetti sotto il malleolo; al 7’ della ripresa, quando colpisce da dietro Lautaro che stava ripartendo. Per questo stridono, poi, i cartellini gialli per Barella (su Foden) e di Lukaku (su Gündogan): il primo entra in scivolata, il secondo colpisce nettamente prima il pallone. Tutto ok nell’azione del gol del City: Bernardo Silva è in gioco prima di effettuare il cross, il pallone sfiora forse le mani di Acerbi che sono ben salde dietro la schiena, non ci sarebbero state review senza la rete".