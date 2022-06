Dario Marcolin, esperto di calcio giovanile, descrive il profilo di Sebastiano Esposito, talentuoso attaccante dell'Inter che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Basilea. "È un attaccante furbo, sveglio, svelto, che ti ruba il tempo, di quelli che se si addormenta il difensore gli ruba la giocata - sottolinea l'ex collaboratore di Mancini in nerazzurro alla Gazzetta dello Sport -. Esposito mi piace. Adesso la Serie B la fa tranquillamente, può seguire il percorso di Pinamonti, trovare una squadra di Serie A in cui lo usano dietro i primi attaccanti e più passa il tempo più può rubare la merenda, come si dice in gergo, alle punte titolari. Può essere il modo per lanciarsi, come quelli che non vedono l’ora di giocare e tiri e tiri finché un allenatore non lo propone titolare".