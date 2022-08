Patrick Kluivert , ex attaccante anche del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della Serie A che sta per partire. Alcuni spunti.

Pare di capire che il calcio italiano non potrebbe essere il suo terreno da allenatore.

"Sto aspettando l’occasione giusta. Mi piace il bel gioco però bisogna anche essere messi in condizione di vincere. Il bel calcio in se stesso produce poco".

Le sue favorite per lo scudetto italiano?

"Bisognerà vedere qualche partita vera, non le amichevoli. Milan, Inter, Juve e Roma mi sembrano sullo stesso livello. L’Atalanta è stato un bel caso a livello europeo, ora c’è da aspettare per giudicare il futuro".

Giocatori di Serie A che le piacciono?

"Leao, Lukaku, Lautaro".