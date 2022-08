Tuttosport intervista oggi l'arbitro Massimiliano Irrati, a pochi giorni dall'inizio della Serie A. Argomento della discussione, i tanti casi in cui è utile capire come interpretare il regolamento. Esempio classico. i falli di mani. "Bisogna andare incontro al diritto di muoversi dei giocatori: devono giocare con i piedi e la testa, ma per farlo devi coordinarti e per coordinarti devi muovere le braccia. Qualcuno però a volte le utilizza in modo improprio. Ci sono casi in cui è il regolamento a prevedere che un tocco di mano non sia punibile, come l’autogiocata: il calciatore che fa un movimento naturale per rinviare il pallone e se lo rinvia su un braccio non può essere punito", spiega Irrati.

Secondo punto: i rigori punibili e non. "La prima cosa è osservare l’atteggiamento di attaccante e difendente, focalizzandosi prima di tutto sul difendente: fa un movimento verso l’attaccante? E’ lui che genera il contatto? In questo caso si parte da una situazione di punibilità. Se al contrario è l’attaccante a provocare un determinato contatto siamo lontanissimi dalla punibilità. Se il contatto, anche creato dal difensore, è minimo, è un contatto di gioco, è un tocco, non crea un impatto sull’attaccante, non provoca conseguenze, non va punito".