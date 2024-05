A far saltare l'accordo con Pimco, e quindi la permanenza di Steven Zhang come proprietario dell'Inter, sarebbe stata la sua nomea da "cattivo pagatore". Secondo Tuttosport, la condanna per i 320 milioni non restituiti a China Construction Bank è quella che gli ha impedito di lasciare la Cina per raggiungere l'Italia e ora il nuovo debito non pagato a Oaktree gli costerà l'Inter.

Un "finale indecoroso" per chi ha comunque vinto 2 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe, ma il meglio lo hanno dato i dirigenti tenendo competitiva una società con una proprietà simile a un ologramma, si legge sul quotidiano, che accusa anche chi mette sullo stesso piano il peso numerico dei trofei di Zhang e di Angelo Moratti, che non aveva Supercoppe Italiane a cui poter partecipare e in ogni caso ha vinto uno scudetto in più, due Coppe Campioni e due Intercontinentali.