Dopo la bella e importante vittoria di Colonia, l'Inter Primavera vola a Cagliari. La squadra di Benny Carbone è orfana di alcuni giocatori centrali, come Mosconi, Iddrissou e Zouin nel pacchetto offensivo. Solo panchina invece per Taho, Marello, Cerpelletti e Mancuso, protagonisti in Germania nella sfida di Youth League. Il turnover è quasi obbligato per Carbone, tra i ragazzi impegnati con l'U23 e le tante gare infrasettimanali: già settimana prossima infatti, mercoledì, la sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Anche il Cagliari, invece, è costretto a rinunciare a Yael Trepy, ormai stabilmente aggregato alla Prima Squadra. Ecco le formazioni ufficiali, calcio d'inizio alle 11.

CAGLIARI (3-5-2): Kahayov; Doppio, Franke, Prettenhoffer; Grandu, Russo, Roguski, Tronci, Marini; Sugamele, Costa.

A disposizione: Lesiewicz, Sarno, Pintus, Malfitano, Hamdaoua, Cogoni, Sulev, Cardu, Goryanov, Skjold, Nunn

Allenatore: Alessandro Colelli

INTER (4-3-3): Farronato; Williamson, Nenna, Mackiewicz, Della Mora; Zarate, La Torre, Vukoje; Pinotti, Kukulis, El Mahboubi

A disposizione: Taho, Adomavicius, Marello, Cerpelletti, Conti, Putsen, Ballo, Garonetti, Mancuso, Carrara, Peletti

Allenatore: Benito Carbone