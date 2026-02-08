Un solo gol per agganciare una leggenda come Roberto Boninsegna laalterzo posto della classifica dei marcatori dell'Inter di tutti i tempi. È questo il grande obiettivo personale di Lautaro Martinez: il capitano oggi guiderà l'attacco interista contro il Sassuolo con la voglia di tenere ancora il Biscione in vetta alla classifica e di scrivere un'altra pagina di storia.

"Sassuolo-Inter di questo pomeriggio vale tanto infatti per la classifica della squadra di Chivu senza ombra di dubbio, ma per l’argentino a livello individuale mette in palio anche la chance di raggiungere Roberto Boninsegna al terzo posto della classifica marcatori interisti di tutti i tempi - ricorda il Corriere dello Sport -. Motivo in più per scendere in campo col coltello tra i denti, per continuare a tirare la volata mettendo in cascina altri tre punti preziosi. Il Toro è fermo a quota 170. Gli basta una marcatura per appaiarsi a Bonimba sul gradino più basso del podio nella speciale graduatoria a tinte nerazzurre". Ben più staccati Alessandro Altobelli, secondo con 209 gol, e Giuseppe Meazza, primo per distacco con 284 centri.

Sezione: Rassegna / Data: Dom 08 febbraio 2026 alle 09:54
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
