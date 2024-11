Tuttosport dedica anche un articolo al personaggio di Inter-Venezia, quel Filip Stankovic che farà il suo esordio a San Siro da avversario dei nerazzurri, che in estate lo hanno ceduto ai lagunari a titolo temporaneo con opzione e obbligo. Sarà certamente una serata emozionante per il figlio di Deki, leggenda della Beneamata, una serata nella quale mettersi in mostra per avanzare la sua candidatura a difensore della porta dell'Inter del futuro.