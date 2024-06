Paolo Vanoli ha chiesto al Torino di avere a disposizione Tanner Tessmann. Secondo Tuttosport, lo statunitense è ritenuto il profilo ideale per il centrocampo, soprattutto se alla fine Ilic dovesse dire sì allo Zenit San Pietroburgo.

Sul centrocampista c'è anche l'Inter, che ha raccolto informazioni, ma Tessmann è perplesso: trova difficile che possa avere spazio in un centrocampo in cui fanno fatica giocatori come Asllani.

La valutazione del cartellino da parte del Venezia è di 7 milioni di euro, anche perché il ragazzo è in scadenza nel 2025 e non sta rinnovando. L'Inter, al momento, non fa paura, anche perché i nerazzurri non sembrano avere fretta di chiudere.