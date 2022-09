Senza Hakan Calhanoglu per una distrazione muscolare, Simone Inzaghi dovrebbe proporre il medesimo centrocampo visto a Plzen con Barella, Brozovic e Mkhitaryan , "anche se Asllani e Gagliardini proveranno a far cambiare idea al tecnico" come riporta Tuttosport .

In porta torna Handanovic, in attacco Lautaro con Dzeko favorito su Correa. Possibili cambi anche in difesa: Acerbi e Dimarco insidiano De Vrij e Bastoni, mentre a destra Dumfries punta l'ottava di fila e a sinistra Darmian, Gosens e ancora Dimarco si giocano una maglia come quinto.