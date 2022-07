"Sprint d'Italia". L'edizione odierna di Tuttosport sintetizza così la corsa di Inter e Juventus a Gleison Bremer, uno dei nomi più caldi in questi giorni di mercato. Il brasiliano resta una delle soluzioni preferite: dei bianconeri sia calcisticamente che economicamente, mentre i nerazzurri si sono mossi da tempo e hanno già un’intesa con il giocatore ma non ancora con il Torino. "Anche se è pronta a rilanciare e a farlo anche prima di cedere Skriniar al Psg: 30 milioni (con l’ipotesi di raggiungerli inserendo Casadei , valutato 7-8, sul quale l’Inter vorrebbe però un diritto di riacquisto) più bonus l’offerta che il Torino dovrebbe ricevere lunedì o martedì, forse in un incontro tra Marotta e Cairo. Difficile, non impossibile, che la Juventus possa provare ad anticiparla. Se poi la nuova offerta nerazzurra non smuovesse lo stallo allora i bianconeri probabilmente affonderanno per trovare un accordo con Cairo e puntare sull’impasse tra granata e nerazzurri per convincere Bremer".