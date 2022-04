Spezia-Inter si giocherà davanti a un Picco tutto esaurito. I tifosi attesi, spiega Tuttosport, sono 11.306 e la Curva Ferrovia sta preparando una grande coreografia per la partita contro i campioni d'Italia. Una festa per la città e una partita difficile per i nerazzurri contro un ex come Thiago Motta in panchina.