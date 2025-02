Per capire quanto potrebbe stare fuori Yann Sommer, Tuttosport si affida a un precedente importante: quello che coinvolse Samir Handanovic nel febbraio 2020: frattura anche per lo sloveno, saltò le gare dal 2 febbraio fino a prima dell'8 marzo, quando tornò per la sfida alla Juventus.

I riflettori sono ora su Josep Martinez, nel prossimo mese (o comunque per qualche gara) si capirà la bontà dell'investimento da 15 milioni. Tanti per un portiere di riserva, non per il valore del giocatore (si legge ancora) ma perché con un budget non certo infinito quei soldi potevano essere destinati a giocatori con caratteristiche differenti da chi è in rosa.