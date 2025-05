In casa Inter esiste ancora una minima speranza per tentare un recupero in extremis di Lautaro Martinez per la sfida di martedì contro il Barcellona. Gli esami a cui si è sottoposto ieri hanno evidenziato un’elongazione ai flessori della coscia sinistra: tanto quanto basta perché argentino possa provare ad esserci (almeno per la panchina) per la semifinale di ritorno cdi Champions League, conferma il Corriere dello Sport. Se il Toro non dovesse farcela, allora Taremi e Arnautovic si giocheranno una maglia al fianco di Thuram.