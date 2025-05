Anche il Corriere dello Sport immagina un turnover pressoché totale dell'Inter per questa sera, quando San Siro arriverà il Verona ad appena quattro giorni di distanza dalla semifinale di ritorno di Champions contro il Barcellona. Si parte dalle certezze: Asllani agirà in regia al posto dello squalificato Calhanoglu mentre in attacco, con Lautaro infortunato e Thuram che andrà dosato, ci sarà sicuramente Correa. Per l'aktra maglia è aperto il ballottaggio tra Taremi e Arnautovic, "con una prevedibile alternanza in corso d’opera".

A destra spazio a Darmian con Zalewski a sinistra, in difesa si rivedono De Vrij e Carlos Augusto mentre Sommer e Bisseck rispetto all'andata con il Barcellona potrebbero rappresentare le uniche conferme. "Da valutare inoltre chi riposerà tra Barella e Mkhitaryan - aggiunge il Corsport -. Qualora restasse fuori l’armeno c’è lo scalpitante Frattesi, ma è lecito aspettarsi una chance anche per Zielinski, che dopo il lungo infortunio ha disputato soltanto 10’ contro la Roma nello scorso weekend e può portare freschezza nella zona nevralgica del campo".