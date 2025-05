Il Corriere dello Sport assegna la sufficienza a Turpin, anche se ne sottolinea le sbavature nella direzione di Barcellona-Inter. "Alcuni fischi molto fiscali per l’Inter, diverse scelte tecniche non sempre precise (quello di Iñigo Martinez è braccio punibile e Barella stava andando via)".

Millimetrico l’offside di Mkhitaryan: sul cross di Dumfries è di mezzo piede oltre Cubarsí. Protesta il Barcellona che chiedeva il rigore prima su De Jong (ma l’intervento di Çalhanoglu è in anticipo sul pallone,i due arrivano contemporaneamente, non può esserci fallo) e poi su Yamal (ma il braccio di Bastoni è di gioco, non lo allarga).