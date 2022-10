Primo contatto ieri tra la dirigenza interista e Milan Skriniar. La dirigenza, racconta Tuttosport, ha voluto capire se lo slovacco si è promesso al Paris Saint-Germain. Così non è e allora settimana prossima si parlerà più nel dettaglio dell'offerta in cifre (6,5 milioni annui più bonus). Obiettivo: arrivare a dama entro il Mondiale, in modo da sapere anche se (in caso di rottura) ci sarà necessità di muoversi a gennaio per una cessione e un eventuale sostituto.