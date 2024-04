I discorsi riguardanti il rinnovo di Denzel Dumfries sono ripresi. Come si legge oggi su Tuttosport, infatti, la volontà del giocatore è quella di restare e lui stesso ha fatto un passo indietro in termini economici. Inzaghi ne apprezza la fisicità, motivo per cui la permanenza dell'olandese non è assolutamente da scartare. Inoltre il tecnico ha sempre utilizzato Buchanan, che sembrava potesse essere il sostituto, sempre e solo a sinistra.