Una cordata, invece di un singolo compratore. Potrebbe essere questa la soluzione per trovare acquirenti in vista di una cessione dell' Inter . Come sottolinea Tuttosport , infatti, quando Raine Group (a cui Suning ha chiesto di cercare chi possa immettere liquidità nel club) ha partecipato alla vendita del Chelsea da parte di Abramovich , Boehly era il capo di una cordata di altre realtà.

Raine ha accompagnato, ad esempio, Steve Ballmer verso i Clippers nel 2014. "Ha fatto da advisor all’ingresso del New York City in Mls nel 2013 e guidato il fondo Silver Lake all’acquisto del 10% del City Football Group nel 2019", in più "ha fatto da consulente nello sbarco in Mls dell’Inter Miami di David Beckham nel 2018, che ha tra i suoi soci il businessman boliviano Marcelo Claure , diventato proprietario del Girona in Spagna due anni fa sempre sotto la consulenza di Raine".