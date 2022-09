Non ha tempo di ripensare al derby e cosa non ha funzionato l' Inter , subito in campo per preparare l'esordio in Champions League contro la corazzata Bayern Monaco . Un impegno, quello con i bavaresi, che vedrà grande assente Lukaku . "L’unico indisponibile nel gruppo – scrive Tuttosport nelle sue pagine - rimane lui, partito per il Belgio per incontrare lo staff medico della sua Nazionale che già la scorsa settimana aveva chiesto di poterlo vedere per farsi un’idea dell’infortunio patito dal centravanti".

Una semplice visita di controllo in patria quella dell'attaccante, che comunque dovrebbe rientrare in Italia a breve: "L’obiettivo è ovviamente quello di monitorarlo visto che tra un paio di mesi Big Rom sarà protagonista con i Diavoli Rossi al Mondiale. Il giocatore dovrebbe rimanere 2-3 giorni in patria e proseguire lì le terapie di recupero. L’Inter lo aspetta per giovedì, ma non è escluso che torni prima per assistere alla sfida con il Bayern e tifare i compagni”.

Spazio poi alle news di formazione con Inzaghi che secondo il quotidiano ha pochi dubbi circa le scelte da effettuare con Dzeko al fianco di Lautaro e Darmian a concedere un turno di riposo a Dumfries sulla destra. Gosens invece "resta la terza scelta, ma potrà trovare però maggiore spazio nei tre match che porteranno poi alla sosta per le nazionali". Nessuna novità negli altri reparti: verranno confermati i titolari sia in difesa sia in mezzo al campo.