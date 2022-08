Anche nell'edizione odierna di Tuttosport viene dedicato ampio spazio al futuro societario dell'Inter. Oaktree Capital, a differenza del fondo Elliott con il Milan, non sarebbe ad oggi intenzionato a rilevare il club nerazzurro: il fondo californiano non vuole recitare a lungo il ruolo di proprietario del club nerazzurro, come potrebbe succedere in caso di esercizio del pegno in seguito al mancato rimborso da parte di Suning del maxi-prestito da 275 milioni di dollari sottoscritto a maggio 2021.