Si sta completando il lungo processo in casa Inter per coniugare sostenibilità economica e competitività, con l'obiettivo dell'attivo di bilancio che diventa realizzabile già per il 2025. Come riporta oggi Tuttosport, senza gli interessi del bond il club sarebbe già di fatto oggi in pareggio.

Il CdA ha approvato ieri il bilancio con tante novità importanti, una tra queste è la ricapitalizzazione per complessivi 47 milioni di euro annunciata nel comunicato, un fatturato sempre più alto e gli accordi con Betsson Sport e Gate.io che portano soldi freschi. Contratti che portano 41 milioni in cassa: come si legge ancora sul quotidiano, la querelle Digitalbits sembra lontana un'era geologica.