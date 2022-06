Dopo André Onana, e in attesa di fare spazio a Paulo Dybala e capire se Romelu Lukaku riuscirà a convincere il Chelsea, l'Inter porta a casa il secondo colpo del calciomercato estivo, ancora a parametro zero: Henrikh Mkhitaryan. L'armeno ha pronunciato il suo 'no' definitivo alla Roma, e alla proposta al rialzo dei capitolini (sotto spinta di Mourinho) di un anno di contratto a "3.5 milioni più bonus (a salire fino a 4.1) con il rinnovo automatico per un'altra stagione in caso di raggiungimento del 50% delle presenze e la qualificazione della squadra alle coppe europee" come spiega Tuttosport. Un no che di fatto sottoscrive il sì all'Inter che ha proposto al centrocampista "4.5 milioni (più 2 alla firma, che gli avrebbe riconosciuto comunque anche la Roma), anche per la possibilità di tornare a giocare in Champions. Per rendere tutto ufficiale bisognerà attendere le visite mediche che Mkhitaryan potrebbe svolgerà già la prossima settimana (ha finito la stagione con un problema muscolare al flessore della coscia destra)".