La promessa è stata mantenuta: Simone Inzaghi ha già a disposizione una rosa molto simile a quella che sarà presumibilmente a fine mercato. Ad Appiano Gentile ieri c'erano già Mkhitaryan (che ieri e per qualche giorno svolgerà personalizzato perché reduce dall'infortunio in Conference League), Bellanova, Onana e Asllani, come volti nuovi. Il tecnico, che ha dormito ad Appiano per esserci fin da subito, ha 27 giocatori da gestire, Primavera compresi. Domani arriveranno Lukaku, Correa e Lautaro.