La sfida sul mercato tra Inter e Juventus rischia di allargarsi a macchia d'olio. Tra i possibili obiettivi dei bianconeri, Tuttosport segnala oggi anche Lazar Samardzic, accostato già al Milan e ai nerazzurri nelle scorse settimane.

"Ha un estimatore in particolare: Cristiano Giuntoli, che lo voleva al Napoli e a maggior ragione sarebbe tentato dall’idea di portarlo in bianconero. Ma prima di poter intavolare una vera e propria trattativa con l’Udinese devono incastrarsi due pezzi importanti del puzzle: uno è l’ipotetica uscita di scena di Pogba, l’altro è sfoltire gli esuberi (Zakaria verso il West Ham, per Arthur si cerca una quadra con la Fiorentina) nel settore".