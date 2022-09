Una certezza assoluta. Questo è Lautaro Martinez per l' Inter secondo Tuttosport . Nonostante non sia entrato nel tabellino, lo ha dimostrato anche contro il Torino , risultando tra i migliori. "I l Toro è diventato grande, grazie alla consapevolezza dell’essere un top player - riporta il quotidiano - Ha ormai raggiunto quella maturità che si richiede a un vero campione per marcare davvero la differenza".

Il "ma" posto da Tuttosport riguarda i numeri in Champions. Due gol su 48 tiri effettuati dal 20-21 in poi. "Una percentuale del 4,2% che è la più bassa di tutti i calciatori che hanno cercato la via della rete più di trenta volte in tale arco temporale", si legge. Probabilmente stasera avrà al suo fianco Correa, anche se il dubbio con Dzeko resta, così come quello in porta e sugli esterni (Darmian e Gosens favoriti). Altro ballottaggio quello tra Calhanoglu e Mkhitaryan, "col turco leggermente favorito".