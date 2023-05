Se l'obiettivo era quello di scatenare la polemica, è stato raggiunto. Le parole di Aurelio De Laurentiis, secondo Tuttosport, hanno seccato non solo la Juventus ma anche Inter e Milan. "Qualche volta siamo arrivati secondi, ma potevamo arrivare primi se… Sento di aver vinto altri scudetti, sicuramente quello dell’onestà", ha dichiarato il presidente dei partenopei.

Sempre secondo il quotidiano, De Laurentis "ce l’aveva in corpo da tempo, probabilmente da quel 28 aprile 2018, la sera in cui l’arbitro Orsato decise di non espellere Pjanic durante Inter-Juventus, gara poi vinta dai bianconeri al fotofinish".