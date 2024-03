Lautaro Martinez non ha un buon rapporto coi calci di rigore: 28 calciati, 17 segnati, una percentuale realizzativa del 61%. Questi i numeri in carriera, con l'Inter si scende a 14 su 24. In compenso con l'Argentina ne ha segnati 3 su 3...

La stagione in corso non fa eccezioni, rispetto al trend nerazzurro: sei rigori calciati, tre segnati. Alcuni pesanti, come quello con l'Atletico Madrid e quello nei regolamentari degli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna. In entrambi i casi l'Inter è stata eliminata. Andando più indietro nel tempo, nel 2019 in Coppa Italia un altro errore fondamentale che costò l'uscita di scena contro la Lazio e ancora in campionato nel derby del 2021-2022, finito 1-1 con penalty parato da Tatarusanu.

Cominciano ad essere un po' al ribasso anche i numeri in Champions League: due gol in otto presenze quest'anno, anche se molte da subentrato. In totale sono 12 su 44 presenze. E per sfortuna dell'Inter nemmeno Thuram ha brillato contro l'Atletico.