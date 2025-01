Una vittoria brutta, sporca e cattiva, la definisce Tuttosport, per avvicinare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ed evitare così due partite dei playoff. L'Inter batte lo Sparta Praga grazie "all'ennesima epifania di Lautaro Martinez", quarto gol in sei partite da inizio gennaio e ora cercherà di chiudere la faccenda nella prossima contro il Monaco. Inzaghi, si legge, è in pressing sullo staff medico per recuperare tutti alla causa e contestualmente sta facendo il suo coi giocatori per evitare di affollare il calendario.

L'1-0 in Repubblica Ceca è l'ennesima vittoria ottenuta "dall'allegriano Inzaghi di Coppa", come si legge sul quotidiano, che sottolinea come siano quattro le vittorie con lo stesso risultato durante il girone.

La gara con l'Empoli era stata simile, trovando un avversario che piazza un pullman davanti alla porta, ma la differenza è stata che l'Inter ieri ha sbloccato subito il risultato. Le imprecisioni e un fuorigioco fischiato per centimetri sul gol annullato a Dumfries hanno fatto sì che non si andasse oltre lo scarto minimo.