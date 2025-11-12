La Juventus vuole evitare un altro caso Huijsen. Per questo, come si legge su Tuttosport, dopo averlo ceduto al Sassuolo per soli 3 milioni (ha firmato coi neroverdi fino al 2030) i bianconeri vorrebbero riprenderselo, sfruttando la clausola che assicura al club il 50% sulla futura rivendita.

Il valore del giocatore si è quintuplicato: ora costa 20 milioni. Di lui si è già parlato in chiave Inter nelle scorse settimane, ma secondo il quotidiano la Juventus premerà per riaverlo e coprire con lui le falle in difesa.