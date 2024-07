L'Inter si stropiccia già gli occhi per Medhi Taremi, grande protagonista ieri nella prima amichevole stagionale. Come sottolinea Tuttosport, contro il Lugano l'iraniano ha mostrato una condizione già invidiabile, ha giocato per la squadra e ha subito trovato il feeling giusto con i suoi compagni, come dimostrato dall'assist per Correa. "L’esperta punta ha quindi festeggiato con un giorno di anticipo – oggi compie 32 anni - il suo compleanno, bagnando in modo assolutamente notevole la prima gara disputata con i campioni d’Italia. Sponde, gioco aereo e acrobatico, senso del gol, protagonista nel contesto di gioco: davvero solo applausi in questa circostanza per il classe ’92 di Bushehr", si legge,

Ma l'ex Porto non è stato l'unico a distinguersi; bene anche Mkhitaryan e Correa in attacco, così come anche Josep Martinez iin porta, sostituito nella ripresa da Di Gennaro (autore di un miracolo salva-risultato).